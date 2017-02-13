Kocaeli’ye şehit ateşi düştü

Fırat Kalkan Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Darıca ilçesinde yaşayan Mustafa ile Birsen Tevlim çiftinin üç çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim, Suriye'nin El Bab bölgesinde DAEŞ'e karşı süren operasyonda şehit düştü. 29 yaşındaki Tevlim'in Darıca ilçesindeki ailesi acı haberle yıkıldı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı Binbaşı Erhan Yeşil, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan aileye acı haberi verdi. Evli ve iki çocuk babası olan Murat Tevlim'in acı haberini alan eşi Rabia Tevlim sinir krizleri geçirdi.

Darıca Kazım Karabekir Genç Osman Caddesi Erikli Sokak'ta oturan baba Mustafa Tevlim ve eşi Birsen Tevlim ise, oğullarının şehadet haberinin verilmesinin ardından fenalık geçirdi. Ailenin oturduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı.