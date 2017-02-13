Kocaeli’de PKK operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Kocaeli'de "örgüte yardım ve yataklıkta bulunmaktan" 4 kişi gözaltına alınırken, örgüte katılmak üzere hazırlık yapan 2 kişi ise Mardin'de yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkartılan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.