Kocaeli’de kurtarma operasyonu

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kar ve çamur engeline takılan vatandaşlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.

Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Köyünde aracı ile kara saplanan Nedim Benze isimli vatandaş AFAD'ı arayarak kurtarılma talebinde bulundu. Gece yarısından sonra Jandarma ile birlikte yapılan kurtarma operasyonda sağlık durumu iyi olan vatandaş mahsur kaldığı yerden alınarak Gölcük merkezdeki evine bırakıldı.

Öte yandan Yuvacık Servetiye Karşı Köyünde hasta olan ve ambulansa ulaştırılamadığı bilgisi verilen Kamil Civelek (85) isimli vatandaş için harekete geçen Kocaeli AFAD ekibi, 112 ekibiyle birlikte köye giderek çamur engelini takılan yaşlı hastayı köylülerin de yardımıyla ambulansa ulaştırdı. Yaşlı hasta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.