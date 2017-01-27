Kocaeli’de ihraç edilen 31 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 31 polis memuru gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Operasyonlar kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 31 polis memuru gözaltına alındı. Aralarında Şube Müdürler, komiser yardımcısı ve polis memurlarından oluşan toplam 31 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.