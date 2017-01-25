Konya0 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
Kocaeli’de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli’de FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

A+A-

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında 5 asker, 2 öğretmen ve 1 imamın bulunduğu 8 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 2'si öğretmen ve 1 imam tutuklanırken, 5 asker ise serbest bırakıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.