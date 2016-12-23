Kocaeli’de 12 kişi FETÖ’den adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye getirildi.
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Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye getirildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasını derinleştiriyor. Bu kapsamda Bylock kullandıkları iddia edilen 12 özel sektör çalışanı Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.
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