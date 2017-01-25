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Kocaeli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında 5 asker, 2 öğretmen ve 1 imamın bulunduğu 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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