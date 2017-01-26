KKTC Sağlık Bakanlığı ve YDÜ’nün işbirliği onkoloji hastalarına umut oldu

KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında 2016 yılı Temmuz ayında imzalanan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri İşbirliği Protokolü, kapsamı genişletilerek yenilendi.

Yenilenen işbirliği protokolü uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden KKTC vatandaşı onkoloji hastaları, talep etmeleri halinde ilaçları KKTC Sağlık Bakanlığından temin edilmek suretiyle kemoterapi tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden almaya devam edebilecekler. Onkoloji hastalarının yurt dışına gitmek zorunda kalmadan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde alanında uzman hekimler tarafından tedavi hizmeti almasının önünü açan işbirliği protokolü, teşhisin kamu veya özel sağlık kurumunda konulduğuna bakılmaksızın KKTC Sağlık Bakanlığının onayı alınmak suretiyle tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilebilmelerini sağlıyor. Böylece hastalar, kamu veya üniversite hastanesi medikal onkologları tarafından reçetelenmiş tedavi protokollerine ilişkin ilaçları KKTC Sağlık Bakanlığına ait Genel Ecza Deposu'ndan tedarik edilmesi suretiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde kemoterapi tedavisi görebiliyor.

"Kişiye özel tedaviler hastalıkla mücadelede başarı şansını olumlu yönde etkiliyor"

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde bir süre önce tam zamanlı hizmet vermeye başlayan Dr. Ömer Diker, yenilenen protokole ilişkin yaptığı açıklamada KKTC'de kanser hastalığının görülme sıklığına dikkat çekerek, hastalıkla mücadele eden kişilerin artık yurt dışındaki merkezlere gitmek zorunda kalmadan tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde alanında uzman hekimlerden alabileceklerini vurguladı. Hastalığın kişiye özel değişimler gösterdiğini de ifade eden Dr. Diker, buna bağlı olarak uygulanan tedavilerin de kişiye göre değiştiğine, bunun da tedavi başarısını olumlu etkilediğine dikkat çekti.

"KKTC'deki hastaların tümüne hizmet verebiliyor"

Dr. Ömer Diker, "Tüm kanser ameliyatlarının yapılabildiği ve her türlü donanıma sahip Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji merkezlerinde kanser tedavileri uygulanmakta olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC'nin tümüne kesintisiz olarak kanser tedavi hizmetleri veriyor" diye konuştu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugüne kadar özellikle maddi imkansızlıklar ve medikal onkoloji uzmanı yetersizliği nedeniyle tedavilerinde ciddi sorunlar yaşayan onkoloji hastalarının KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Polikliniğinin genişletilmiş uzman kadrosu ile büyük ölçüde aşıldığını belirtti. Kocaismail konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Derneğimizin birincil amacı hastalarımızın kaliteli tedavi hizmetlerini uzman hekimlerden kesintisiz olarak alabilmesidir. Bu bağlamda ülkemizde 23 yıldır özlemini çektiğimiz, sürekli olarak bizimle birlikte olacak, yeni ve acil durumdaki hastaların ihtiyaç duydukları anda başvurabilecekleri onkolog ihtiyacının Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından karşılanmış olması, hastalarımızın tedavilerini yurt dışına gitmeye gerek duymadan ve imzalanan işbirliği protokolü ile de hiçbir bedel ödemeden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde alanında uzman hekimlerden alma fırsatı bulması bizim için mutluluk vericidir. Bunun gerçekleşmesini sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve işbirliklerinden ötürü de KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine derneğimiz ve hastalarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şunu da belirtmek isterim ki ülkemiz nüfusuna bakıldığında kanser hastalığında gereksinim duyulan yüksek bedelli cihazların, satın alındığı bedelinin ödenebilmesinin ancak onlarca yıl sonra olabileceği aşikardır. Bu nedenle hiçbir masraftan kaçınmadan ve ticari kaygı taşımadan sadece ülkemiz insanına, özellikle de kanser hastalarına hizmet amacıyla alındığı apaçık ortada olan bu en gelişmiş cihazları, ülkemiz insanının hizmetine sunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Günsel Ailesi'ne her bir hasta adına ayrıca teşekkür ederim."