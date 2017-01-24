KKDGC Başkanı Daşdelan, “Gaffar Okkan’ı rahmetle anıyoruz”

Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001 tarihinde silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Kars Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın gönüllerde yaşadığına dikkat çeken Daşdelen, "Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı ölümünün 16. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. 1993-1997 yılları arasında Kars'ta görev yapan Okkan'ı Kars halkı şükranla yad ediyor" dedi.

Gaffar Okkan'ın Kars'ta görev yaptığı yıllarda birçok yeniliğe imza attığını ve başarılı çalışmaları olduğunu ifade eden Daşdelen, "Ali Gaffar Okkan, Kars Emniyet Müdürü iken, Diyarbakır gibi yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir kente emniyet müdürü olarak atandı. Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'daki villasına yapılan baskında büyük rolü vardı. Gaffar Okkan, Hizbullah'ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez Gaffar Okkan'ın emriyle sokağa çıktılar. Okkan'ın memlekete sayısız hizmetleri olmuştur. Ölümünün 16. yıldönümünde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile korumaları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy ve Atilla Durmuş'u rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu