Kızıyla yaşayan ihtiyaç sahibi kadın yardım bekliyor

Adıyaman'da 6 yıl önce imam nikahı ile evlenen Gülizar Doğan, eşinden ayrıldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ile birlikte yardıma muhtaç durumda kaldı.

Gülizar Doğan, 6 yıl önce imam nikahı ile evlendi. Evlendiği eşinin 3. eşi olan Gülizar Doğan'ın eşinden bir çocuğu dünyaya geldi. Eşinden ayrılan Gülizar Doğan, kızı ile birlikte Varlık Mahallesi 1519 nolu sokakta tek başına yaşamaya başladı. Hiçbir geliri olmayan, Sosyal Yardımlaşma Vakfının ve bazı derneklerin yardımı ile hayatını sürdüren anne kız, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Eşinin kendisinden ayrıldıktan sonra 4. defa evlendiğini söyleyen Gülizar Doğan, Sosyal Yardımlaşma Vakfının kendilerine verdiği kömürün bitmesinden dolayı evde sobanın yanmadığını söyledi. Gülizar Doğan, "6 yıl önce imam nikahı ile evlendim. Eşim bana kocalık, çocuğuma babalık yapmadı. Evle ilgilenmediği için ayrıldık. Çocuğumu bu yaşa ben tek başıma getirdim. Kendisi bizimle hiç ilgilenmedi. Ben eşimin 3. eşiyim. Beni bıraktıktan sonra 4. kadın ile evlendi. Pazarlarda akşam vakti ucuz çürümüş meyve sebze alıyorum. Kağıt topluyorum. Kömür verdiler ama kömürümüz bitti. Şu an sobamızı yakamıyoruz. Kirayı SYDV'nin verdiği parayla karşılıyorum. Yakacak odun kömür, yiyecek gıdamız yok. Çocuğum olduğu için bir yerde çalışamıyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çocuğuma bakmak için almak istedi ancak ben de çocuğum da ayrılmak istemedik. Ben çocuğum olmadan yaşayamam" dedi.

5 yaşındaki çocuk da babasının kendisiyle ilgilenmediğini dile getirerek, ayakkabı istediğini söyledi.

Anne ve kızını ziyaret eden Sevgiyle Kucaklayan Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeliha Özkaynak, hayırseverlerden anne kız için yardım talebinde bulunarak, ailenin kurtarılması gerektiğini vurguladı. Özkaynak, aileye halı desteğinde bulundu.