Kızıltepe’de göçükte kalan genç için çalışmalar sürüyor
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, göçük altında kalan gencin kurtarılması için çalışmalar...
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, göçük altında kalan gencin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Kurtarma çalışmaları için bölgeye Diyarbakır AFAD ekibi de sevk edildi.
Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 342. Sokak'ta 3 yıldır kazı çalışması yapılan 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, göçük altında kalan Selman Çakır'ın (23) kurtarılması için çalışmalar sürüyor. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 5 saattir çalışmaların devam ettiği bölgeye Diyarbakır AFAD ekibi de takviye olarak gönderildi. Havanın karardığı bölgeye seyyar aydınlatmalar getiren AFAD ekibi, derin kuyuya inerek gence ulaşmaya çalışıyor.
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