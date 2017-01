Kızılay’ın kan bağışı çağrısı yerini buldu

Kış aylarında azalan kan bağışları nedeniyle Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan kan bağışı çağrısına destekler giderek artıyor. Yapılan çağrı sonrası kan bağışlarında gözle görülür bir artış sağlandığı öğrenilirken Manisa Ticaret Borsası da kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Manisa Ticaret Borsası sosyal sorumluluk kapsamında Manisa Kızılay Kan Merkeziyle işbirliği yaparak Kan Bağış Kampanyası düzenledi. Manisa Ticaret Borsası Yönetimi Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, borsa çalışanları ve Borsa Caddesi üzerinde bulunan esnaflar kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi.

Kan bağışına ihtiyaç olması nedeniyle Manisa Ticaret Borsası olarak olarak böyle bir kampanyaya katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Özkasap, kan bağışın hem manevi, hem sağlık açısından faydasının olduğunu vurguladı. Kanın her zaman ihtiyaç olduğunu kaydeden Özkasap, "Her zaman bağışında bulunmalıyız. Çünkü kana her zaman ihtiyaç var. Manisa Ticaret Borsası olarak bundan böyle 4 ayda bir bu kampanyayı düzenleyeceğiz. Bu kampanyanın diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise soğuk havalardan dolayı kan stoklarının azaldığına dikkat çekerek genel merkezin çağrısıyla bağışların yeniden arttığını söyledi. Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap nezdinden bütün Borsa çalışanlarına kan bağışında bulundukları için teşekkür eden Nardal, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Çünkü ülkemizde istemesek de terör olayları, trafik kazaları oluyor, hastanelerde ameliyatlar oluyor. Böyle olunca doğal olarak kan bağışına her daim ihtiyaç var. Manisa olarak bu konuda çok iyiyiyiz vatandaşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı kan bağışı konusunda her zaman destek veriyorlar. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Genel merkez tarafından 2017 yılı için 62 bin 500 ünite kan hedefi belirlendiğini kaydeden Nardal, Manisalıların katkılarıyla bu hedefi geçeceklerini söyledi. Kadınların kan bağışı konusunda geride kaldığını vurgulan Nardal, "Kadınların yüzde 14'ü kan bağışındı bulunuyor. Bu çok düşük bir rakamdır. Bu yıl bu sayıyı artırmak için kan bağışı konusunda kadınlara daha fazla eğitim vereceğiz" dedi.