Kızılay kan merkezi kan alma birimi hizmete açıldı

Zonguldak Kızılay kan Merkezi tarafından çarşı merkezine kurulan kan alma birimi hizmete açıldı.

Zonguldak Kızılay kan Merkezi tarafından kent merkezinde bulunan lavuar alanına kurulan kan alma birimi ilk bağışçılarını kabul etti. Kan Alma biriminin bugün itibariyle hizmete geçtiğini ifade eden Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, "Uzun zamandan bu yana açmak için çaba sarf ettiğimiz istediğimiz kan almak birimi bugün vatandaşlarımızdan kan bağışı kabul etmeye başladı. Resmi açılışımızı inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve Genel Müdürümüzle birlikte hep beraber coşkulu bir şekilde yapacağız. Vatandaşımızın yoğun talebi ve sürekli burada bizi görüp sormaları aynı zamanda da havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle de bugün burada kan bağışımızı almaya başladık. İlk bağışçımızda şuan kan bağışlamaya başladı, Zonguldak'ımıza hayırlı olsun. Bilindiği üzere yeni yere taşınmamızdan sonra bağışçılarımızın ulaşım noktasındaki sorunları nedeniyle biraz sıkıntılar yaşanıyordu. Artık böyle bir şey kalmadı. Şehrin göbeğinde bütün vatandaşlarımızın rahatça ulaşarak kan bağışlayabileceği çok şık, 36 metrekare, içinde 3 tane vatandaşlarımızın aynı anda kan verebileceği Türk Kızılay'ımıza yakışır bir kan birimimizi hayırlısıyla açtık. Şuan itibariyle hafta içi her gün 8.30 -17.30, Cumartesi günleri de 10.00 ile 18.00 arası burası hizmet verecektir. Özel günlerde de kan alma birimimizi açık tutacağız. Burada ayrıca 2 personel arkadaşımız ve 1 doktorumuz da sürekli hizmet verecek" dedi.

Kızılay olarak Zonguldak halkına çok iyi hizmetler vermek için kan alma birimini hizmete açtıklarını söyleyen Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, "Bugün şehir merkezimizdeki kan alma birimimizi açtık. İnşallah burada vatandaşımıza çok güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum. Şehir merkezinde bir yerimiz yoktu, ya Vilayet binası önünde çadır kuruyorduk ya da herhangi bir yere otobüsümüzü kuruyorduk. Allah'a şükürler olsun ki bugün sıcak bir yerde, şehrin merkezinde bütün insanlarımızın rahatlıkla gelebileceği bir yerde hizmete başladık. Bugün bu bir açılış değil. Önümüzdeki günlerde Genel Başkanımızın da katılımıyla büyük bir açılış gerçekleştireceğiz. Kısa zamanda beklediğimizden daha güzel bir birim oluşturduk ve inşallah burada güzel hizmetler vereceğiz" şeklinde konuştu.