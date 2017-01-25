Kızıl akbabalar için doğaya foto kapan bırakıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan kızıl akbabalar için doğaya hem yiyecek hem de foto kapan bırakıldı.

Orman ve Su İşleri İl Müdürü Mete Türkoğlu öncülüğündeki ekip, Tuzluca ilçesi kırsalında yemleme çalışması yaptı. Çalışmanın ardından açıklamalarda bulunan Mete Türkoğlu, koruma altında olan kızıl akbabalar için yem bıraktıklarını belirterek, "Bıraktığımız yiyecekleri yiyip yemediklerini denetlemek için foto kapan kurarak gözlem yapacağız. Bölgemizde, kar yağdığından beri yemleme çalışması yapıyoruz" diye konuştu.