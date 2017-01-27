Kız arkadaşıyla tartışınca silaha sarıldı

Eskişehir'de, telefonla kız arkadaşı ile konuştuktan sonra sinirlenen ve kuru sıkı silahla apartman boşluğunda ateş açan şüpheli hakkında komşularının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Orhangazi mahallesi Yavuzalp sokaktaki bir apartmanda meydana gelen olayda şüpheli E.A., telefonda kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra sinirlenerek apartman boşluğuna çıkıp önce elindeki soda şişesini yere atarak kırdı, ardından belindeki kuru sıkı silahla yere 6 el ateş etti. Silah sesi üzerine üst katında oturan şahıslarla E.A. arasında kavga yaşandı. Polise olayın ihbar edilmesi üzerine şüpheli E.A., kullanmış olduğu silahı kendi rızası ile ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.