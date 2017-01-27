Kış ayında saç dökülmesine dikkat

Mevsimsel geçişler sırasında saçlarda dönemsel dökülmelerin olabildiğini belirten Dr. Emrah Çinik, özellikle yaz mevsiminden kış ayına geçerken saç dökülmesinin normalden fazla görüldüğünü söyledi.

Dr. Emrah Çinik, kış mevsiminde yaşanan saç dökülmesine ilişkin olarak, "Bu oran günde 100-200 saç dökülmesi olarak tarif edebiliriz. Bu durum hava sıcaklığının ani değişimlerinin yanı sıra havadaki nem ve su oranının değişimine de bağlıdır. Havalar iyice soğuyup kış mevsimi geldiği zaman saçlardaki dökülme de normalleşmeye başlamaktadır ve rutin halini almaktadır" dedi.

Kış ayında saç dökülmesi için sadece hava ve nemin etkili olmadığını kaydeden Dr. Çinik, "Yaz tatilinin sona ermesiyle stresli monoton şehir hayatının başlaması, günlük yorucu işlerin yapılması ve trafik stresi, okul stresleri, kış ayı ile de beraber baş gösteren depresif ruh hali gibi durumlar da saç dökülmesini hızlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kış başlangıcıyla beraber vücudun soğuk havaya adapte olduğunu ve saç dökülmesinin azalmakta olduğunu ifade eden Dr. Çinik, "Özellikle kış dönemlerinde bu saç dökülmesini azaltmak için saç ekimi dışında alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmakta fayda vardır. Pop, saç mezoterapisi gibi yöntemlerle saç dökülmeleri azaltılabilir ve zayıflamış, incelemiş saçlar için koruyucu etki sağlamış olur" şeklinde konuştu.