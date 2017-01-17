Kırşehir’daki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Kırşehir'daki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli mekanizmalara sev edilen sanıklardan C.E., M.A.,T.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 3 sanık ise adli kontrol işlemleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

10 Ocak tarihinde gözaltına 40 kişi alınmış sanıklardan emniyette işlemleri tamamlanan 31 sanık adli makamlara sevk edilmiş 23 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.