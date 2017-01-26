Kırşehir merkezde 12 köy yolu ile bağlantı kesildi
Kırşehir'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı 12 köyle şehrin bağlantısı kesildi.
Kırşehir'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı 12 köyle şehrin bağlantısı kesildi.
Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar, Dedeli, Değirmenkaşı, Karıncalı, Yeni yapan, Yağmurlu, Sarıuşağı, Yeşiloba, Beşler, Tatarilyas, Yayla kışla, Yukarı Homurlu, köylerinde İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını arttırdı.
Akpınar ilçesinde, Abdiuşağı, Boyalık, Sofrazlı, Hacı selimli, Karoova, Çebişle, Kırtıllar, Kel İsmail uşağı, Pekmezci, Aşağı homurlu köylerinde
Akçakent İlçesinde, Hamzabey, Ödemiş, Taşoluk, Yaylaözü
Boztepe İlçesinde, Çimeli, Karacaören, Çevirme, Hüseyinli, Şuayipli
Çiçekdağı ilçesinde, Beşikli, ,İbikli, Çubuktarla, Kırdök, Halaçlı, Alan, Armutlu
Mucur İlçesinde, Dalakçı, Seyfe, Gümüşkümbet, Geycek, Avcı, Aydoğmuş köylerinde de kar yağışı nedeni ile köy yolları kapandı.
İl Özel İdare ekipleri periyodik olarak çalışmalarını sürdürerek köy yollarında çalışmalara başladı.
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