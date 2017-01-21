Konya-4 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. Kırklareli’de 4 asker gözaltına alındı
Kırklareli’de 4 asker gözaltına alındı

Kırklareli’de 4 asker gözaltına alındı

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'de FETÖ operasyonları kapsamında 4 askeri personel gözaltına alındı.

A+A-

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'de FETÖ operasyonları kapsamında 4 askeri personel gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan operasyonlar kapsamında bugün 4 askeri personel gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 askerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.