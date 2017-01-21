Kırklareli’de 4 asker gözaltına alındı
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'de FETÖ operasyonları kapsamında 4 askeri personel gözaltına alındı.
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KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'de FETÖ operasyonları kapsamında 4 askeri personel gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan operasyonlar kapsamında bugün 4 askeri personel gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 askerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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