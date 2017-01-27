Kırıkkale’de Üniversite ile TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) arasında sektörlerin sorunlarının "Üniversite-Sanayi İşbirliği" kapsamında lisansüstü tez çalışmaları ile çözümüne ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan işbirliği protokolü ilde değişik alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çözümünde etken olacak. Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerde yürütülen lisansüstü (Yüksek Lisans) tez çalışmaları kapsamında çözümlenmesi sağlanacak ve Üniversite- Sanayi iş birliğini bir adım daha ileriye götürmesi hedefleniyor.

Kırıkkale Üniversitesi, bilimsel çalışmaları ile işletmelerin sorunlarının çözümünde pratiklik sağlayacak protokol kapsamına alınacak tez projeleri, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi tarafından öncelikli olarak desteklenecek. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası da Üniversitenin ayıracağı bütçe kadar katkıda bulunarak, tez çalışmasını yürütecek olan yüksek lisans öğrencisine maddi katkı sağlanacak.

Protokolün şehir adına verimli sonuçlanmasını arzuladıklarını söyleyen Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, "Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasının beraber nice güzel projeler yapmayı ümit ediyoruz" dedi.