Kırıkkale’de son bir ayda 37 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kentte son bir ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda sonucunda 47 kişiye adli işlem yaptıklarını bunlardan 37'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak 3 ay önce göreve başladığında önceliklerinin FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu söylediğini hatırlatan Mahmut Çorumlu, "FETÖ de tıpkı uyuşturucu madde gibi insanları zehirliyor ve beyinlerini uyuşturuyor. Kırıkkale'de FETÖ Emniyet Müdürlüğünden temizlendi, bu konuda son derece hassas ve özenli bir çalışma yürütüldü" şeklinde konuştu.

Kırıkkale'nin 44 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunduğunu ve bölgeleri birbirine bağlayan kavşak şehir olma özelliği taşıdığını belirten Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "2016 yılının ilk 10 ayında 32 şahsa işlem yapıldığını ve bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son üç ayda ise uyuşturucu madde olaylarının arttı ve bu konuda güvenlik güçleri titiz bir çalışma yürüttü. Son bir ay içersinde uyuşturucu madde konusunda yürütülen çalışmalar netiycesinde 47 kişiye işlem yapıldı, bunlardan 37'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen ve terör örgütüne para akışı sağlayan uyuşturucuya Kırıkkale'de geçit vermemekte kararlıyız. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen ve dün hizmete giren 11 yeni motorlu aracında bu çalışmalara önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.