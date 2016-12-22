Kırıkkale’de “Bir Gülümsemede Sen Bırak” etkinliği

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Yöneticiliği ve Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri işbirliğinde "Bir Gülümsemede Sen Bırak" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kırıkkale Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. Mustafa Boyabatlı, güzel bir gülümsemenin hayatın birçok alanında insanlara avantaj sağladığını söyledi.

Güzel bir gülümseme duyguları ifade etmede, kişinin zeki, etkin ve kolay iletişim sağlayan biri olarak algılanmasında etkin rol oynadığını dile getiren Boyabatlı, "Hem görünümümüzdeki hem de iletişiminizdeki başarımızı artırır. Gülüş kişisel isteklerimiz ile sağlık ve doğallığı göz önüne çıkartır. Güzel bir gülümseme neler yapılması gerektiğini belirler. Bu kapsamda hastanemizin Çocuk Servisin'de yatan hasta çocuklarımızı hasta ve hastane ortamından bir nebze olsun koparıp yüzlerini güldürerek mutlu bir oyun ortamı hazırlamak minik hasta gönüllülerimiz eğlendirerek onlara bir ev, park ortamı hazırlamaktır" dedi.

Boyabatlı, ayrıca etkinliğe katılan tüm öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ederek teşekkür belgesi dağıttı.