Kırıkkale Şiddeti Önleme Merkezi Bakanlıktan Onay Bekliyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu basın mensupları ile bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 6 kuruluş olarak hizmet verdiğini söyleyen Hatice Uğurlu, şiddet önleme merkezinin açılması için bakanlığa talepte bulunduklarını ve onayı beklediklerini dile getirdi.

Müdürlüğe bağlı özel kuruluşlar hakkında bilgi veren Uğurlu, "İl Müdürlüğümüze bağlı okul öncesi çocuklarımıza yönelik İlimizde faaliyet göstermekte olan toplam 7 kreş bulunmaktadır. Denetimleri yılda 2 defa olmak üzere İl Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyonca yapılmaktadır. 433 kişi engelli evden bakımdan yararlanıyor." dedib

Sosyal Ekonomik Destek hakkında bilgi veren Hatice Uğurlu, "Ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarına, Kuruluş bakımında yararlanmakta olup desteklendikleri takdirde ailesi yanına döndürülebilecek çocuklara, Haklarında korunma/bakım tedbiri kararı alınmış ve reşit olarak sosyal hizmet kuruluşlarından yada koruyucu aile yanında ayrılan gençlere, Kendi sosyal ortamından koparılmadan bakımının sağlanmasına veya ekonomik olarak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik verilen sosyal hizmet desteği ile nakdi olarak yapılan ekonomik destek ödemesidir" şeklinde konuştu.

Koruyucu aile hizmetlerini anlatan Uğurlu, "Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücreti kurumumuzca karşılanan, toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık koruyucu ailelere, çocuk başına aylık net ödeme yapılır" ifadelerini kullandı.

" 3 bin aileye 1 milyon lira yardım"

2 bin 272 kişinin engelli kimlik kartından yararlandığını söyleyen Uğurlu; "Engelli kimlik kartı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlardan ücretsiz ve diğer ulaşım araçlarından da indirimli seyahat olmak üzere birtakım hizmetten yararlanılmaktadır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra dünyaya gelen canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında doğum yardımı ödenmektedir. 2016 Ocak ayından 2016 Aralık ayına kadar 3 bin 21 çocuk için 3 bin 21 aileye toplam 1 milyon 279 bin 632 lira ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

İl Müdürlüğü tarafından ilk defa gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgi veren Hatice Uğurlu, "Vali Yardımcımız Dr. Ayhan Özkan başkanlığında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında "Çocuk Çalıştayı" gerçekleştirildi. Söz konusu Çalıştaya Tedbir Kararlarını Uygulayan 15 farklı Kamu Kurum temsilen gelen 45 görevli katıldı. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında bu çalıştayın devamı belirli periyodlarla devam edecektir" dedi.