Kırıkhan Emniyet Müdürü Mustafa Özkan göreve başladı

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Özkan görevine başladı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Kırıkhan ilçesine atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Özkan, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı. Huzur ve güven ortamı içerisinde vatandaşların yaşamaları için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Emniyet Müdürü Özkan basın ve halktan da destek beklediklerini söyledi.

Özkan, özellikle düğünlerde silah atılmaması ve plakasız motosiklet kullanımı konusunda vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi.