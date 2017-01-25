Kilis’te konut satışı azaldı

Kilis'te 2016 yılı Aralık ayında 213 adet konut satılırken 2016 yılı toplamda 2 bin 538 konut satışı gerçekleştirildi.

Kilis'te bir önceki yıla göre konut satışları azaldı. 2015 yılında satışı yapılan konut sayısı 2 bin 667 iken 2016 yılında toplam 2 bin 538 konut satıldı. Kilis 2016 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 67. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2016 yılında satışı yapılan 1 milyon 341 bin 453 konutun yüzde 0,2'si kadar paya sahip oldu. 2016'da Kilis'te gerçekleşen 2 bin 538 konut satışının bin 703'ü ilk satış olarak, 835'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.