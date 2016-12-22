Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanına tutuklama talebi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un emniyetteki işlemleri sona erdi. Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Gürsul'un FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Gürsul, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan, Gürsul'la birlikte Bylock kullandıkları belirlenen öğretim görevlileri Tayfun Kurt ve Sait Şahin de "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar'ın koordinesindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatıyla Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında 6 Aralık 2016'da gözaltı kararı vermişti. Ankara'da gözaltına alınan Gürsul'un evinde arama yapılmış, dosyanın İstanbul'da bulunması sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.