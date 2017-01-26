KİBARCA...

Dua

Rabbimizin bizden istediği bir emri var, bir de istediği dua var.

“Ey insanoğlu, Allah’la beraber bir başka tanrı edinme ki, kendini kınanmış ve bir başına bırakılmış olarak bulmayasın. Çünkü rabbin başkasına değil, yalnızca ona kulluk etmenizi ve ana babaya iyi davranmanızı buyurmuştur. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara sakın

‘ÖF’ demeyesin, onları azarlamayasın, onlara saygılı yüceltici sözler söyleyesin ve onlara alçak gönüllüce acıyıp esirgeyerek kol kanat geresin. Ve ‘ey rabbim’ diyesin, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet eyle diyesin” Amin… (İsra 22-23-24)

Allah’a emanet…