KİBARCA...

TIR PARKI

Karkent Cami Makro Market yanı TIR garajı oldu. Bizim kağıt nakliyesini yapan Muammer abiye buradan bir çağrı yapıyorum. Kamyon garajı pahalı diyordu, ben de ona diyorum ki, Karkent’te TIR’ların gece gündüz, hatta aylarca park yapılmasına Karatay Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hançerli göz yumuyor. Hem de aylak… Gel Muammer abi gel, sözümü dinle. Sen de burayı park olarak kullan. Zaten burası başkanımızın eski mahallesi herhalde ondan göz yumuyor. Sen gel Muammer abi hallederiz.

Allah a emanet…