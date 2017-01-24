Kesimoğlu, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara'da İl Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanları'yla "Referandum Stratejileri" isimli toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da katıldı.

Kesimoğlu, İl Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu'na Kırklareli'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.