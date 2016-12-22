Kendini öğrencilerine adadı

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Konacık köyüne bağlı Bemirgo Mezrasına atanan Eskişehirli Zübeyde Özer, ülkesine faydalı yeni nesiller yetiştirmek kendisini öğrencilerine adadı.

Milli Eğitim Bakanlığının Şubat ayı atamasında Adıyaman'ın Gerger ilçesi Bemirgo köyüne ataması yapılan ve Eylül ayında göreve başlayan Zübeyde Özer, birleştirilmiş sınıfta eğitim gören 11 öğrencisine eğitim veriyor. Özer, görev yerine ilk geldiğinde gördüğü okul ve lojmandan dolayı günlerce ağladı. 12 haneli mezranın okul ve lojmanının köyün dışında olması ve bir bayanın tek başına yaşayamayacağı düşünülerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zübeyde Özer ilçe merkezinde görevlendirilmek istendi ancak kendisi kabul etmedi. Köydeki 11 öğrenciye hizmet etmek için kolları sıvayan Özer, ulaşım, su, elektrik sıkıntılarını bir kenara bırakıp, okul ve lojmanın kırık olan kapılarını ve boyasını yaptırdı.

Sınıfı ev ortamına çevirdi

Okul ve lojmanın fiziki ortamının değiştirilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçen Özer, sosyal medya üzerinden de okulu için yardım istedi. Sınıfta çocuklar üşümesin diye buldukları halıları sınıfa seren öğretmen, Türkiye'nin batı illerindeki okullar ile irtibata geçerek kardeş okul projesi ile okuluna yardım istedi. İzmir Emlak Bankası İlköğretim Okulundan Reyhan Arsan öncülüğünde, Bemirgo İlkokuluna çeşitli araç ve gereçler gönderildi. Çocuklara kışlık mont başta olmak üzere kıyafet gönderildi. İzmit'ten de başka bir okul yeni yardımlar gönderdi.

Zübeyde Özer, daha yeni başladığını kaydederek, "Yardım için iletişime geçtiğim 3 okuldan ikisi dönüş yaptı. Elimden geldiğinde buradaki öğrencilere hizmet edeceğim. Ben de bomboş mağara gibi bir sınıfta gün geçirebilirdim ancak kaldığım yerde faydasız bir insan olup, zaman geçirmektense vatan millet sevgisi olan nesiller yetiştirmeyi istedim, Buradan ayrılırken bir şeyler bıraktığımı görmek istedim. Allah'ın izniyle bu okulu düzenlemeden gitmeyeceğim. Okulumun bir tuvaleti bile yokken şimdi var. Burada soba yakmayı bile öğrendim. Bu çocukların iyi bir eğitim almaya hakkının olduğuna inanıyorum" diye konuştu.