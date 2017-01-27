Keles Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi’nde Ekmekçi güven tazeledi

Keles Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ekmekçi, güven tazeledi.

Keles Kapalı Spor Salonu'nda yapılan seçimlerde Hüseyin Ekmekçi ve Özcan Yeni başkan olabilmek için yarıştı. Toplam 304 üyeden 256'sının katıldığı kooperatif seçimlerinde Hüseyin Ekmekçi 135, Özcan Yeni ise 117 oy aldı. 4 oy ise, geçersiz sayıldı. Yeniden güven tazeleyen Ekmekçi, 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.