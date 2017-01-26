Kediler ’ev’lendi

Karesi Belediyesi, soğuk kış aylarında sokak kedilerinin bakımı ve barınmaları için "Kedi Evi" projesini hayata geçirdi. Kediler artık kışın soğuktan, yazın da sıcaktan korunacak.

Karesi Belediyesi, ilk "kedi evi'ni Çay Mahallesi'ne yerleştirdi. Uygulama ile birlikte belediye ve gönüllü hayvanseverler, sahipsiz sokak kedilerinin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışacak. Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan kulübeler, su geçirmez, yıkanabilir ve temizlemesi kolay malzemesi ile olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor. Kedilerin istedikleri her an rahatlıkla girip çıkabildikleri kulübelerin etrafı çit ile çevrili. Kedi evlerinin şehrin muhtelif bölgelerine vatandaşların talepleri doğrultusunda yerleştirilmesi planlanıyor.