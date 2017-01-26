Kazım Karabekir Paşa Kars’ta anıldı

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 69'ncı yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.

Törene Vali Vekili Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Bedel, AK Parti Kars İl Başkan Yardımcısı Yusuf Durmuş, daire amirleri, askeri erkan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anma programı İstasyon Mahallesi'ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk konulması ile başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinliklerine daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam edildi. Programda öğrenciler, Kazım Karabekir Paşa ile ilgili şiirler okudu, Bir öğretmen tarafından "Kazım Karabekir Paşa"nın hayatı anlatıldı.