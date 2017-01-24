Kazada hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Şanlıurfa'da dün mesai çıkışı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Polatlı ilçesine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mesai çıkışı eve yaya olarak giderken 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Polatlı ilçesine gönderildi.

Cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Vali yardımcısı Kadir Açıkgöz, kardeşi Seyfi Yanmaz, dayısı Mevlüt Erol, yakınları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Eşi Serap'ın 2 yıl önce kanser hastalığından dolayı hayatını kaybettiği öğrenilen polis memurunun 15 yaşındaki kızı Damla Nur ile 12 yaşındaki oğlu Yusuf Efe ise yarıyıl tatili nedeniyle daha önceden memleketleri Ankara'ya gittikleri için cenazeye katılamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun konuşmasının ardından İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildi.

Cenazeye katılan şehidin kardeşi Seyfi Yanmaz gözyaşlarına hakim olamazken Gözde isimli bir yakını ise "Abimi götürmeyin" diyerek tabuta sarılıp uzun süre bırakmak istemedi.

Törenin ardından omuzlara alınan tabut, cenaze aracına konuldu. Cenazenin geçişi sırasında araca koşan Gözde isimli yakını, tabuta sarılıp ağladı. Genç kızı polis memurları güçlükle araçtan uzaklaştırdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesine gönderilen cenazenin yarın öğle namazından sonra defnedileceği öğrenildi.