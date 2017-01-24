Kayseri’de Asayiş Olayları

15 Aralık 2016-15 Ocak 2017 tarihleri arasında 3 adet kasten adam öldürme olayı, 23 hırsızlık, 22 oto ve motosiklet hırsızlığı olayının meydana geldiği bildirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 adet Kasten Öldürme olayı meydana geldiği, 6 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin tutuklandığı, 3 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi. 1 adet Taksirle Yaralama olayı meydana geldiği, olaylarda 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak elde edildiği ifade edildi.

Gasp Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ise 3 Yağma, 3 Tehdit, 1 Şantaj, 1 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 1 Hakaret olmak üzere işlem yapılan 9 olayda yakalanan 26 şahıstan 7'sinin tutuklandığı, olaylarda 1 adet ruhsatsız tabanca elde edildiği açıklandı.

Ahlak Büro Amirliği'nin ise 6 Fuhşa Teşvik, Aracılık Veya Zorlama, 2 Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama, 1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet olmak üzere toplam 13 olaya adli, 23 fuhuş olayına idari işlem yaptığı, idari işlem yapılan fuhuş olayından 53, adli olaylardan 14 şahıs olmak üzere yakalanan 67 şahıstan 2'sinin tutuklandığı, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiği, 63 şahısın serbest bırakıldığı kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından da 10 İkametten hırsızlık, 9 İşyerinden hırsızlık, 4 Otodan hırsızlık, olmak üzere meydana gelen 23 olayda yakalanan 17 şahsı yakalandığı bildirildi. Yakalanan zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 4 şahıs hakkında da Adli Kontrol Kararı verildiği açıklandı.

12 oto, 10 motosiklet hırsızlığı olmak üzere 22 olaya bakan Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinin ise çalıntı olan 11 oto, 2 motosikleti bulunarak müştekilerine teslim ettiği, olaylarda gözaltına alınan 5 şahıstan 1'inin tutuklandığı, 1 şahısın firar olarak arandığı belirtildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 358 şahısın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği, yakalanan şahıslardan 125'inin tutuklandığı bildirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda da 10 Dolandırıcılık, 3 Yankesicilik olmak üzere işlem yapılan 13 olayda yakalanan 15 şahıstan 6'sının tutuklandığı 2'sinin hakkında Adli Kontrol Kararı verildiği ifade edildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda da kayıp müracaatı alınan 92 şahıstan 84'ünün bulunduğu, 8 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı.