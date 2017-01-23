Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve yarışı veren Kayseri Yolspor, 16. hafta mücadelesinde Kocasinan Şimşekspor'u 3-1 yenerek üç puanını sahibi oldu. Bu skor ile Turuncu-Siyahlı takım puanını 34'e çıkartarak lider Esen Makina Belsinspor'u takibini sürdürdü.

STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

HAKEMLER: Şaban Elbaşı xx, Fikret Ünal xx, Ahmet Ulu xx

SAHA KOMİSERİ: Zihni Nargiz

KAYSERİ YOLSPOR: Batuhan Yıldırım xxx, Batuhan Çelik xx (Dk. 86 Fatih Kılın x), Mehmet Fatih Sönmez xx, Ümit Al xxx, Murat Şen xx, Cemal Tavran xx, Can Ölçer xx (Dk.75 İhsan Yasıt xx), Erman Çilsal xxx, Yasin Delikuş xxxx, Mehmet Kındık x, Ahmet Emin Ayata xx (Dk.85 Ümit Ergüner x)

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR: İbrahim Büyükyıldız x, Sami Lük xx, Resul Erdoğan x (Dk.75 Seyit Ali Bıyık x), Seyfi Cingöz xx, Mehmet Gençoğlu xx, Sefa Fırat xx, Abdulkadir Özocak x, Samet Kaan Karaca xx, Ergin Oyarkılıçgil x, Ferdi Odabaşıoğlu x (Dk.80 Furkan Kılıç x), Tolga Duran x (Dk.80 Onur Aldemir x)

GOLLER: Dk.14 Murat Şen, Dk.32.79 Yasin Delikuş (Kayseri Yolspor) Dk.35 Murat Şen (Kendi Kalesine) (Kocasinan Şimşekspor)

KIRMIZI KART: Dk.83 Seyfi Cingöz (Kocasinan Şimşekspor)