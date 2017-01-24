Kaymakam Öztürk’ten Başkan Sarı’ya ziyaret

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'yı ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'ya iadeyi ziyarette bulunarak bir süre sohbet etti. Ziyarette Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, belediyenin çalışmaları hakkında bildi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Öztürk ise, sıcak ve samimi karşılama için teşekkür ederek Eleşkirt ilçesi için yapılacak bütün çalışmalarda elinden gelen desteği göstereceğini söyledi.

Ziyarette Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek ve AK Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan da hazır bulundu.