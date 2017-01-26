Kaymakam Karaca halkla iç içe

Tercan Kaymakamı Kürşat Karaca ilçeyi tanımak adına yaptığı ziyaretlerde halkla iç içe olmak için vatandaşların toplu kullanım alanlarını ziyaret ediyor.

Kaymakam Karaca haftanın her cuma günü ilçe merkezinde bulunan kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ediyor. Tercan halkı ise Kaymakam Karaca'nın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür ettiler.

Kaymakam Karaca, Tercan'ın Türkiye'nin şanslı ilçelerinden biri olduğunu belirterek, restorasyonuna başlanılan projelerin tamamlandığında ilçenin cazibe merkezi olacağını dile getirerek, zaman zaman bu tür ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti.