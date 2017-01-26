Kaymakam Gencer 2 yeni okul müjdesi verdi

Adıyaman'ın Besni İlçesi Kaymakamı Ahmet Gencer, ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda Besni'ye 2 okul yapılacağı müjdesini verdi.

16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu ve 24 derslikli İlkokul olarak planlanan okullar, Yenikent Erdemoğlu Mahallesindeki TOKİ konutları civarındaki Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 11 bin 500 metre kare alana yapılacağını vurguladı. İmama Hatip Ortaokulu ile ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığı ve ödeneğinin hazır olduğu, ilköğretim okulu için ise çalışmaların son aşamada bulunduğu öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Yenikent'teki bazı okulların ikili eğitim yaptığını söyleyerek, "Önümüzdeki yıl diğer okullarımızın da ikili eğitime geçme ile ilgili sıkıntıları var. Özellikle Şehit Bekir Oruçtutan okulumuzda çok ciddi bir öğrenci kalabalığı var. Bu konu ile ilgili daha önce bir çalışma başlatılmış idi. Bizde konunun takipçisi olduk ve burası ile ilgili önemli girişimlerde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya Besni'deydi. Bu meseleyi masaya yatırdık. İmam Hatip Ortaokulumuzun fiziki şartları çok kötü durumda olduğundan dolayı yeni bir İmam Hatip Ortaokulu yapılması ve Yenikent bölgesinde tekli eğitime dönmek için bir ilkokul daha yapılması gerektiği hususundan bahsederek 2 okulun sözünü aldık. Yani Besni'ye 2 tane okul yapılması konusunda mutabık kalındı. Herhangi bir aksilik olmadığı taktirde İnşallah bu yıl iki okulun programa girerek yapılmasını bekliyoruz. Lise ile ilgili de bir teklifimiz de oldu ancak daha netleşmedi" dedi.