Konya0 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Kaymakam Dündar’ın esnaf ziyareti
Kaymakam Dündar’ın esnaf ziyareti

Kaymakam Dündar’ın esnaf ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, ilçe esnafı ziyaretleri devam ediyor.

A+A-

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, ilçe esnafı ziyaretleri devam ediyor.

Kaymakam Tekin Dündar göreve başladıktan buyana, kamu kurumların yanı sıra ilçe esnafını da ziyaret ediyor. Kaymakam Dündar, bu gün Çaldıran İlçe Müftülüğü ile ilçe esnaflarını ziyaret etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.