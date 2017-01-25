Kaymakam Dündar’ın esnaf ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, ilçe esnafı ziyaretleri devam ediyor.

Kaymakam Tekin Dündar göreve başladıktan buyana, kamu kurumların yanı sıra ilçe esnafını da ziyaret ediyor. Kaymakam Dündar, bu gün Çaldıran İlçe Müftülüğü ile ilçe esnaflarını ziyaret etti.