Kaymakam Dündar’dan komutana iadeyi ziyaret
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak'a iadeyi ziyarette bulundu.
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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak'a iadeyi ziyarette bulundu.
Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, göreve başladığı sıra kendini ziyarete gelen Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak'a iadeyi ziyarette bulundu.
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