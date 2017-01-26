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Kaymakam Dündar’dan komutana iadeyi ziyaret

Kaymakam Dündar’dan komutana iadeyi ziyaret

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak'a iadeyi ziyarette bulundu.

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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak'a iadeyi ziyarette bulundu.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, göreve başladığı sıra kendini ziyarete gelen Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak'a iadeyi ziyarette bulundu.

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