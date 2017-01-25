Kaymakam Avcı, SYDV tarafından muhtaçlar için yaptırılan evleri ziyaret etti

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından muhtaç aileler için yaptırılan evleri inceledi.

Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Musabeyli Kaymakamlığı tarafından muhtaçlar için yaptırılan evleri ziyaret ederek, ev sahipleri ve yaşlılar ile bir araya geldi. Kaymakam Avcı, yaşlıların elini öperek, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Yaşlı vatandaşlar ise kedileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Avcı'ya teşekkür ettiler.