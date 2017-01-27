Kayıt dışı istihdam yüzde 33’e düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamın bugün itibariyle yüzde 33'e düştüğünü söyledi.

Tokat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem'in katılımı ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen milli seferberlik ve Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun da çalışma hayatında milli seferberlik ilan etmesinin ardından 2023 hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaların il il gezilerek vatandaşlara anlatıldığını söyledi. Erdem, Tokat'la birlikte 12 ilde benzer çalışmaların tamamlanacağını, bugüne kadar 34 ilde bakanlığın Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda 2023 hedeflerinin vatandaşlara anlatıldığını söyledi. Bakanlığın koordinasyonunda Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yayınladıklarını ifade eden Erdem, "Bununla 2023 yılına kadar istihdamı yüzde 55'e, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 41'e, işsizliği yüzde 5'e düşürmeyi hedefliyoruz. Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte sigortalı sayımız 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken, 2016 yılı Ekim ayı itibariyle 20 milyon 490 bine çıkmıştır. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam bugün itibariyle yüzde 33'e düşmüştür. Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 4 bin 66 kişi işe yerleştirildi" dedi.

Emeklilere promosyon uygulaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Müsteşar Erdem, "Biliyorsunuz emeklilere promosyon açıklandı. Tahmin ediyorum Sayın Bakan'ın da basında çıkan demeci var. Mart ayında bankalar gerekli prosedürlerini tamamlayacaklar. Mart ayından itibaren ümit ediyorum emeklilerimiz promosyonlarını alacaklar" diye konuştu.