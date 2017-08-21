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Kaybolan hayvanlarını komşusunun çaldığını iddia etti

Kaybolan hayvanlarını komşusunun çaldığını iddia etti

Eskişehir'de 4 küçükbaş hayvanı kaybolan vatandaş, komşusunu şikayet etti.

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Eskişehir'de 4 küçükbaş hayvanı kaybolan vatandaş, komşusunu şikayet etti.

Olay, Alpu ilçesine bağlı Koşmat Mahallesi'nde yaşandı. İ.S. isimli vatandaş, ağılından 4 küçükbaş hayvanını komşusu D.K. tarafından çalındığını beyan ederek jandarmaya şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli D.K., ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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