Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Darende ilçesi tarihi Zengibar Kalesi yakınlarında kayalıklara çıkan 3 keçi 2 gün boyunca mahsur kaldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri keçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Halat yardımı ile kayalıklardan aşağı inen ekipler mahsur kalan 3 keçiyi yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile kurtardı. İki günlük esaretin ardından keçilerine kavuşan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.