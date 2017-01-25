Kayak merkezinde hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de kayak merkezinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise 2. Sınıf öğrencisi Yiğithan Selvi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba emekli gazi yarbay Hayati Selvi, güçlükle ayakta durdu

Kayseri Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşen 16 yaşındaki İstanbullu lise 2. Sınıf öğrencisi Yiğithan Selvi için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede emekli gazi yarbay olan baba Hayati Selvi ve anne Ceyhan Selvi ile hayatını kaybeden gencin kardeşi Emirhan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye İstanbul Valisi Vasip Şahin, askeri erkan ve Yiğithan'ın arkadaşları katıldı. Vali Vasip Şahin ve askeri yetkililer, aileye taziyede bulundu. Taziyeleri acılı baba gazi yarbay Hayati Selvi kabul etti. Yiğithan'ın okul arkadaşları ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Yiğithan Selvi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmayan okul arkadaşları, "Çok iyi bir insandı. Kimseyle kavga etmezdi. Sporu bayağı severdi. Hocamıza Kayseri'ye gideceğini söyleyerek hakkınızı helal edin demiş" dedi.

Yiğithan'ın bir başka okul arkadaşı ise "Yiğithan çok sevdiğimizi eğlenceli bir arkadaşımızdı. Herkesin sevdiği bir arkadaşımızdı" diye konuştu.

Cenazede gazetecilere açıklamalarda bulunan acılı baba Hayati Selvi "Kayak yapmayı çok severdi. Kendine ait kayak takımları vardı. Çoğu kişiye ders verebilecek seviyede bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

Olay gününü de anlatan acılı baba "O gün 12.00'de beraberdik. "Baba ben kayacağım" dedi. Kayak takımlarını çıkardı. Giyindi. Ben ordu evinde oturuyordum. Sonra kaymaya başladı. Daha sonra amcasını aradı. "Amca ben Hisarcık Pistine gidiyorum" dedi. Erciyes'te saat 16.00-16.30'da kayma olayı biter. 17.00'ye kadar haber alamadık. 17.30'da haber verdik. Herkes seferber oldu. saat 21.00 gibi buldular. Geven mevki denilen bir yerde derenin içinde. Bu kadarmış ömrü bu kadarmış nefesi. Acım büyük. Allah kimseye göstermesin bu acıyı. Allah düşmanıma vermesin" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Yiğithan Selvi için dua edilerek helallik alındı. Yiğithan'ın omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.