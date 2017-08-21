Kavşakta iki araç birbirine girdi: 5 kişi yaralandı

Bursa'da sebze yüklü kamyonetle taksi kavşakta çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Çarpışma sonrasında kamyonetin kasasında bulunan sebzeler yola saçıldı.

Kaza gece 00.00 sıralarında Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kozdere köyü girişindeki çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni açılan çevre yolunda kavşakta meydana gelen kazada 2 kadın toplam 5 kişi yaralandı. Kazaya İlhan Çabuk (35) idaresindeki 16 UF 616 plakalı araç ile Mehmet Tetik (47) idaresindeki 16 H 338 kamyonet karıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan Mehmet Tetik ile araçta bulunan İlhan Çabuk hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu. Kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma Tetik (47) ve Rukiye Cesur (69) ile araçta bulunan Sami Çiçek (39) ağır yaralı olarak Bursa'ya sevk edildi.

Kaza sonrası kamyonet yol kenarına savrulurken kasasında bulunan biberler yola saçıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.