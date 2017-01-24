Kavlak işçiyle buluştu

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, seçim takviminin startını 3 bin 500 üyenin bulunduğu Oyak Renault fabrikasında verdi.

5 Mayıs 2015 tarihinde başlayan işçi eylemlerinin ardından, istifa eden işçilerin Türk Metal'e tekrar dönmesinin ardından 5 bini aşkın çalışanın bulunduğu Oyak Renault fabrikasında üye sayısı 3 bin 500'ü buldu. Üyeliklerin devam etmesi sebebiyle fabrikaya gelerek çalışanları tezgah başında ziyaret eden Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, iş yeri temsilcileri ve delegeleri için yapılacak seçim takviminin startını verdi. Fabrikada işçilerin tüm sorularını yanıtlayan Kavlak, 2017 sözleşme taslağının üyeler ile birlikte nasıl hazırlanacağını anlattı. Kavlak, hem kendi şubelerini oluşturmak, hem de 2017 toplu iş sözleşme taslağını hazırlamak için söz ve kararın Renault emekçilerinde olduğunu söyledi.