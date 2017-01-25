KAÜ Araştırma Hastanesi’nde yeşil kartlılar muayene olabilecek

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "Yeşil Kartlılar" sevksiz sağlık hizmeti alacak.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan görüşmeler sonrası varılan mutabakat sonucunda yeşil kartlı vatandaşların, diğer sağlık kurumlarından sevk getirmeksizin tüm sağlık hizmetlerimizden faydalanabilecek.

Yeşil kart sahibi vatandaşlar yapılan protokol gereği bundan sonra KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi ve teşhislerini gönül rahatlığı ile yaptırabilecek.