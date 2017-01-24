Kastamonu’da sokak kedilerinin de artık yuvası var

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş sokak kedilerinin barınması amacıyla kurulan kedi konaklarında incelemelerde bulundu.

Geçici Hayvan Bakımevi ve zor durumdaki sokak hayvanlarına kesintisiz hizmet verebilmek adına faaliyete geçirilen Hayvan ambulansıyla tüm hayvan severlerin takdirini kazanan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, soğuk havalarda sokak kedilerinin sığınabileceği ve karnını doyurabileceği Kedi Konaklarıyla Beslenme Odakları'nda incelemelerde bulundu.

Kastamonu'nun muhtelif noktalarına yerleştirilen Kedi Konakları ve Beslenme Odakları'yla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Babaş, "İnsana olduğu kadar hayvanlara da değer vermemiz gerekiyor. Başlattığımız çalışmalar sonucunda sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde çözdük. Yaptığımız Geçici Hayvan Bakımevimiz tüm hayvan severlerin takdirini kazandı ve Türkiye'de örnek olarak gösterildi. Bu bizleri gururlandırdı. Aldığımız Hayvan Ambulansı'yla yaralı ve zor durumdaki hayvanlarımıza kesintisiz hizmet veriyoruz. Kedi Konakları ve Beslenme üniteleriyle de sokak hayvanlarımıza soğuk havalarda sığına bilecekleri ve karınlarını doyurabilecekleri bir ortam sunduk. İlimizde her alanda çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.